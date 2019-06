Bari, un dogo argentino azzanna una ragazzina

È stata sfiorata la tragedia ad Altamura, un Comune in provincia di Bari. Una ragazzina di 12 anni è stata azzannata alla gamba sinistra da un cane. A darne notizia è il giornale on line "Altamuralife.it".

Il fatto è accaduto in una zona residenziale del Comune del Barese. La 12enne era in bicicletta quando l'animale, un dogo argentino, è uscito dall'abitazione e l'ha attaccata. Subito sono intervenuti i residenti della zona per sottrarre la ragazzina alle grinfie del cane. È intervenuto anche il proprietario del dogo che ha immediatamente immobilizzato l'animale.

Sono stati allertati anche i carabinieri che sono giunti sul posto. La vittima che, come riporta "Altamuralife", ha riportato ferite gravi ma è fuori pericolo di vita, è stata accompagnata all'ospedale della Murgia per le cure mediche. È stata poi trasportata al Policlinico di Bari dove è stata già sottoposta ad un primo intervento chirurgico.

Non è la prima volta che un dogo argentino attacca qualcuno. Lo scorso anno a Bologna un altro cane della stessa razza ha ferito alla mano un agente della polizia municipale, ha morso al ginocchio un ragazzo e ha aggredito altri due cani. In quel caso, il proprietario del cane, un 19enne marocchino, è stato sanzionato per omessa custodia dell’animale.