Nel Bolognese santi e martiri al posto delle streghe di Halloween, l'idea è di tre parrocchie

Per le strade, niente più cortei per celebrare i fantasmi, le streghe e i diavoli tipici della festa di Halloween, che precede la celebrazione di tutti i Santi. Niente dolcetto o scherzetto, zucche, ragni e personaggi spaventosi. Ma, al loro posto, una sfilata di santi e patroni. Almeno nel pomeriggio. Accade alle porte di Bologna, a Casalecchio di Reno, dove tre parrocchie del comune stanno coinvolgendo bambini e ragazzi in un'iniziativa alternativa al carnevale autunnale importato dagli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, il 31 ottobre, nelle vie cittadine, un piccolo corteo porterà nelle strade i bambini vestiti da santi, apostoli e martiri, di cui ognuno porta il nome. L'iniziativa è stata chiamata "Festeggia con noi il tuo onomastico" ed è stata organizzata dalle parrocchie che hanno raccolto l'idea lanciata da un gruppo di genitori che, probabilmente, di festeggiare Halloween non ne voleva sapere.

A spiegare i motivi della manifestazione è il sacerdote di Santa Lucia, don Matteo Monterumisi, che ai microfoni dell'emittente emiliana Radio Bruno: " Non è stata pensata in contrapposizione ad Halloween, anche perché va a toccare un'altra fascia oraria. Vuole essere solo un modo per ricordare e richiamare l'attenzione su cosa, in realtà, festeggiamo il primo di novembre. Dopodiché nulla vieterà ai bimbi di fare quello che vorranno fare la sera ".