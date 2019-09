Brindisi, braccianti in nero e senza dispositivi di protezione individuale

Erano sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale, di una adeguata formazione in materia di sicurezza sul lavoro e di una idonea sorveglianza sanitaria, sette braccianti a Francavilla Fontana, un Comune in provincia di Brindisi. Per questo il rappresentante di una società cooperativa agricola è stato denunciato dai carabinieri di Brindisi nell'ambito dei controlli anti-caporalato. Inoltre, due dei lavoratori non erano assunti con regolare contratto di lavoro poiché è stata omessa la comunicazione al centro per l’impiego da parte del rappresentante della società. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla cooperativa in questione che si occupa della raccolta di uva da vino e da tavola, da parte del N.I.L.(il nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri), per gli aspetti amministrativi e per gli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.





A portare avanti lei militari del nucleo investigativo della task forcedel comando provinciale dei carabinieri di Brindisi costituita secondo le direttive del comando legione carabinieri “Puglia” per contrastare il fenomeno dell’intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro, insieme ai militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Brindisi.