Nel container dal terremoto del '97: ora anziana viene anche indagata

La classica storia italiana. Dal terremoto del '97 Albertina Menichelli vive in un container e tra ritardi e infinita burocrazia ora arriva anche la beffa: come raccontanto da Il Giorno, è finita indagata dalla procura della Repubblica di Spoleto per non aver ottemperato all'ordinanza di sgombero del Comune di Valtopina. L'anziana, quando si è vista notificare dalla procura l'avviso della conclusione delle indagini, ha chiesto teneramente al suo legale: " Avvocato, adesso mi arrestano? ". Con una pensione da 500 euro al mese e i 42mila euro da finire di pagare per l'esecuzione dei lavori, la classe '29 ha un solo desiderio: " Vorrei vivere l'ultimo tempo che mi resta con un pò di tranquilla ".

La vicenda

Denunce, sequestro del cantiere e sospensione dei lavori ordinata dalla provincia di Perugia: questo il caos che regna a partire da 22 anni fa. Nel 2017 arriva il certificato di regolare esecuzione. La donna rientra a casa con un geometra e ciò che viene contestato ha dell'incredibile: tracce di umidità, impianti non completi (compreso quello elettrico non funzionante), assenza di coprifili alle finestre e mancanza del battiscopa. Così prende il via un altro ricorso al tribunale civile.

Nel frattempo l'amministazione trova per lei un posto nelle case popolari, ma i figli della 92enne si oppongono considerando gli effetti negativi che avrebbe potuto provocare un altro trasloco alla madre affetta anche da Alzheimer. A luglio però arriva l'ordinanza di sgombero e ora ecco l'avviso di garanzia. L'anziana però non ha alcuna intenzione di lasciare il container: " Questa ormai è la mia casa da ventidue anni ". La legale ha spiegato: " È una vicenda senza fine ". A stupire è il fatto che " si colpisce una donna di 90 anni che a 22 anni dal sisma non è riuscita a riavere la sua casa ".