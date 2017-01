Nel pc di Meriem trovato l'ordine: "Attaccate Roma"

“Se potete uccidere un miscredente americano o europeo soprattutto, o uno sporco francese o un australiano o un canadese, uccidetelo in qualunque modo possibile immaginabile” . Questo è l’invito dell'Isis rivolto ai musulmani italiani e diffuso su internet all’interno del documento “Lupi solitari, leoni delle città” che è circolato nel febbraio 2015, poche settimane dopo l’attentato a Charlie Hebdo.

Il sogno, si sa, è quello di creare uno Stato Islamico che “ Ai espande fino a Roma, inshallah (Se Allah vuole, ndr)” . La magistratura italiana, ora, ha scoperto che a occuparsi della traduzione dall’arabo all’italiano è stata Meriem Rehaily, la studentessa padovana di 21 anni che nell’estate del 2015 è fuggita di casa per raggiungere la Siria e combattere al fianco dell’Isis. Il testo originale è di Hamel Bochra (in arabo Amil as-Busra, letteralmente «colui che sorregge l’umanità») conosciuto dagli utenti del sito «alPlatform Media», una piattaforma jihadista, in quanto autore di molti documenti. Nella trascrizione italiana si raccomanda di “evitare di usare i vostri documenti originali o di telefono prima e dopo l’operazione di Allah” oppure di “nascondere le facce per non identificarvi”.