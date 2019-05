Taranto, cinese forza un posto di blocco. Arrestato dalla polizia

Non si ferma ad un posto di blocco e cerca di investire un poliziotto. È accaduto a Grottaglie, un Comune in provincia di Taranto. A finire in manette un uomo di origini cinesi di 46 anni. Le accuse sono di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L'uomo era al volante di una Audi Q3. All’alt intimato dai poliziotti non si è fermato, ha anzi aumentato la velocità tentando di investire uno dei due agenti che, con la paletta d’ordinanza, gli aveva indicato di fermarsi. Grazie alla prontezza di riflessi il poliziotto è riuscito ad arretrare evitando, così, l'impatto con l'auto guidata dal cinese. L'equipaggio del posto di blocco ha inseguito l'auto del malfattore che viaggiava a folle velocità. Dopo circa venti minuti, alle porte di Taranto, con l’ausilio di una volante della Questura, l’autovettura è stata finalmente bloccata.

Il conducente, appena sceso dall’abitacolo, si è scagliato contro i poliziotti ma è stato immediatamente bloccato e accompagnato negli uffici della questura. Si è così accertato che il 46enne, residente in Italia da circa quattro anni, era privo della patente di guida italiana perché non aveva mai convertito il rispettivo titolo di guida ottenuto nella Repubblica Popolare Cinese.

Al termine dei rilievi di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e denunciato in stato di libertà per guida senza patente mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro.