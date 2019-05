Nel Tarantino gambiano rapina e ferisce una donna

È accusato di rapina e lesioni personali un giovane uomo di 20 anni di origine gambiana arrestato dai carabinieri a Palagiano, un Comune in provincia di Taranto. Si tratta di un richiedente asilo ospite dello Sprar (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) nel Tarantino.

L'uomo, poche ore prima, aveva rapinato una donna. Dopo un diverbio con la vittima, per motivi in corso di accertamento, le ha sottratto con violenza un marsupio per poi allontanarsi velocemente nelle vie del centro cittadino. La donna ha cercato di difendersi dal gambiano e ha riportato alcune escoriazioni ad un braccio. Anche l'aggressore ha riportato alcune ferite.

I carabinieri, allertati dalla centrale operativa, sono giunti sul posto e hanno subito iniziato le ricerche del malfattore rintracciato, poco dopo, non distante dal luogo della rapina ancora in possesso del borsello della donna. L’uomo, dopo alcuni accertamenti sanitari, è stato condotto in caserma dove è stato tratto in arresto e su disposizione del pm di turno della procura della Repubblica di Taranto, all’esito delle formalità di rito, è stato portato in carcere.