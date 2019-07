Nel Vibonese, punto da un'ape è in pericolo di vita

Rischia la vita un uomo di 46 anni di Jonadi, un piccolo Comune in provincia di Vibo Valentia, a causa di uno choc anafilattico causato dalla puntura di un'ape.

Come si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Sud", l'uomo aveva evidenti difficoltà respiratorie quando è stato trasportato dai parenti al pronto soccorso dell'ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia.



Nel tragitto i famigliari hanno incontrato una pattuglia dei carabinieri che li ha scortati fino al nosocomio calabrese con le luci di emergenza accese. Questo ha permesso ai malcapitati di arrivare prima in ospedale.

L'uomo è stato subito ricoverato in codice rosso e si trova ancora nel reparto di rianimazione.

Non è l'unico caso negli ultimi giorni. È andata meglio, però, ad una turista in Sardegna punta da un'ape. Si tratta di una donna della provincia di Catanzaro che si trovava in escursione nei pressi dell'Isola di Santa Maria nell'arcipelago de La Maddalena a bordo di una delle barche adibite al trasporto passeggeri.



La donna ha accusato all'improvviso difficoltà respiratorie e gonfiore su labbra, occhi e mani a causa di una probabile puntura di ape. Il comandante della nave, ipotizzando un principio di choc anafilattico, ha contattato subito il 118. La sala operativa, valutata la situazione, ha inviato sul posto l'elisoccorso. Le condizioni meteo non erano delle migliori, c'erano raffiche di vento fino a 30 nodi, per questo sul posto è intervenuta anche una motovedetta della guardia costiera. In accordo con i sanitari del 118 la donna è stata imbarcata sulla motovedetta ed è stata poi trasportata con urgenza all'ospedale di Olbia. La paziente non è in pericolo di vita.