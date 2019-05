Nell'auto con 6 clandestini verso la Francia: arrestati due pachistani regolari

Quell’auto aveva un assetto troppo basso, per non essere una vettura sportiva. Inoltre, se si fosse trattato di bagaglio, chissà cosa avrebbe mai dovuto trasportare per far scendere così tanto la carrozzeria.

Un particolare, unitamente a quello della velocità piuttosto spedita, che non è certo passato inosservato agli agenti della polizia di frontiera di Ventimiglia, in provincia di Imperia, che al valico autostradale dell’A10 hanno fermato una Fiat Multipla, sui sedili posteriori della quale, ammassati l'uno sull’altro, viaggiavano sei stranieri irregolari di probabile nazionalità pachistana.

Le manette sono scattate per i due passeur, di 23 e 28 anni, rispettivamente residenti a Reggio Emilia e a Modena, connazionali degli altri migranti, quest’ultimi tutti uomini con età compresa tra i 21 e i 27 anni.

L’intervento è scattato, nel corso di un’attività di retrovalico. La scelta di presidiare la barriera dell’A10, non è certo casuale. Una volta superata quest’ultima, l’autostrada prosegue indisturbata verso la Francia, con l’uscita di Mentone (la prima dopo il confine) che è gratuita e non presidiata, a differenza del casello de La Turbie, sopra il Principato di Monaco, considerato uno dei più controllati del sud della Francia.