Nell'esame di Stato del Miur i tumori diventano "celebrali"

Si potrebbe quasi lasciar passare l'errore, considerandolo semplicemente una svista, se a commetterlo non fosse stato chi non può proprio permetterselo. Sta iniziando a circolare online, tra il divertimento e un po' di rabbia degli utenti, uno scatto del quiz per l'esame di Stato per l'abitazione medica proposto dal Miur.

"Sindromi paraneoplastiche sono più frequenti in...", chiede la domanda, dando a chi sta affrontando l'esame diverse risposte tra cui scegliere. Peccato che - scrive Il Mattino di Napoli - oltre a "tumori polmonari", "tumori gastrici", "tumori intestinali" e "linfomi", compaia in bella vista anche un "tumori celebrali", scritto con la L invece che con la R che dovrebbe avere se il ministero avesse riletto con attenzione i quesiti proposti.