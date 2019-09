Neonata di 6 mesi muore per un rigurgito da latte

Muore a sei mesi soffocata con un rigurgito da latte. È il crudele destino che ha interrotto la vita di una innocente creatura, una neonata, gettando i genitori nello sconforto più tetro.

Una tragedia senza "se" e senza "ma", delle più terribile che si possano apprendere dalle pagine di cronaca odierna. Il dramma si è consumato ad Acerra, località in provincia di Napoli, soltanto poche ore fa. Stando a quanto riferisce la testata giornalistica online Vesuviolive.it, le circostanze del triste accadimento sono state accertate nell'immediato post-mortem e, pertanto, le dinamiche dell'accaduto non sarebbero passibili di equivoci.

Tutto è cominciato pressapoco alla mezzanotte. Dopo la poppata della sera, la madre della neonata ha riposto la piccina nella culla per il riposo notturno, coricandola supina. Un routine che si ripeteva da sei mesi ormai e che, fino al disgraziato epilogo, non le aveva mai causato alcun fastidio. Ma ieri sera, qualcosa è andato storto. Ad un certo punto, la bambina ha cominciato a manifestare i segni di una evidente sofferenza respiratoria. Col trascorrere dei minuti, il suo fiato si è fatto greve e affannoso, fino all'asfissia. Quando i genitori sono accorsi in camera, la neonata era già cianotica in volto. Inutile la repentina corsa in ospedale e i tentativi da parte dei sanitari del nosocomio locale di salvarla: la piccola è finita in breve tempo.

Secondo quanto si apprende dal referto si sarebbe trattato di una "morte naturale" per soffocamento causata da un rigurgito di latte. Per tal motivo, la Procura ha deciso di non avviare alcuna indagine escludendo con assoluta certezza il coinvolgimento dei genitori nello sventurato accadimento. Dunque, l'ennesimo caso di morte in culla dopo quelli registrati lo scorso maggio a Roma e Trento.