Genova, neonata di due mesi trovata morta in culla

Una neonata è morta nella sua culla. Il dramma si è consumato la scorsa notte nel centro storico di Genova. In un appartamento sito tra via Fossatello e via Lomellini è stata rinvenuta ormai morta nella sua culla una bambina di soli due mesi di vita. Ad allertare il 118 sono stati i genitori della neonata, di origini sudamericane, quando si sono accorti che la figlia non respirava più. Immediatamente hanno chiamato i soccorsi che sono giunti nell’abitazione. I vari tentativi da parte del personale medico di rianimare la piccola non sono però serviti a salvarle la vita. Si sono dovuti quindi arrendere alla tragedia e constatare il decesso della bimba.

I genitori, sotto choc, avrebbero informato il personale del 118 della nascita prematura della neonata. Sul luogo del decesso sono giunti anche gli agenti della Polizia e il medico legale. Secondo un primo esame condotto sul corpicino non vi sarebbero lesioni o traumi, nulla che possa fare pensare a una morte violenta. Probabilmente nelle prossime ore verrà eseguita un’autopsia per cercare di capire la causa del decesso. L’ipotesi più accreditata è quella che possa trattarsi di Sids, più comunemente conosciuta come sindrome da morte in culla infantile.

Questa patologia colpisce neonati tra i due e i quattro mesi di vita, portandone la morte improvvisa. Il decesso avviene durante il sonno e anche gli esami effettuati post-mortem non sono in grado di spiegarne il motivo. Circa il 90% dei casi avviene prima dei sei mesi di età, con un picco tra i due e i quattro mesi. Se soccorsi immediatamente alcuni neonati possono salvarsi, ma è comunque molto alto il rischio di lesioni cerebrali permanenti e disabilità.