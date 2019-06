Il neonato piange in pediatria, ma le infermiere presenti si mettono lo smalto

Il neonato piange di continuo nella sua culla nel reparto di pediatria, ma le infermiere di turno presenti in corsia fanno finta di niente e continuano a mettersi lo smalto.

L'episodio di negligenza e malasanità in un ospedale della Campania, quello di Nola, dove la stessa madre del piccolo di appena sei mesi ha ripreso il comportamento non professionale di quel personale sanitario, che ignora in toto il pianto disperato del bimbo e prosegue menefreghista con la manicure.