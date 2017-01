Neopatentato dei record: perde 138 punti patente in 6 minuti di guida

Un record inimitabile, non c'è che dire. Un 19enne di Treviso è riuscito nell'incredibile missione di perdere 138 punti della patente in 6 minuti di guida. Non c'era riuscito nessuno, fino ad ora. E lui ora dovrà rimanere senza patente per almeno un anno, nella speranza che il giudice di pace decida di cancellare alcune delle sanzioni.

Ma andiamo ai fatti. Il 19enne abita a Breda di Piave, ha preso da poco la patente e il 20 settembre scorso, come scrive la Tribuna di Treviso, stava guidando l'auto intorno alle 3 di notte. Ad un certo punto si imbatte in un controllo dei carabinieri che con la paletta gli intimano di fermarsi. Ma lui, invece di accostare, accelera e scappa via. Ne nasce un inseguimento con cui i militari riescono a segnarsi il numero di targa e documentare - nel corso della fuga - una infinita serie di infrazioni del codice della strada. Un elenco così lungo che un blocchetto delle multe forse non sarebbe bastato. Il ragazzo, però, riesce a sfuggire alla "cattura" e pensa di averla fatta franca.

Il problema si ripresenta il giorno successivo. I carabinieri sono decisi a consegnare la "medaglia" al pirata della strada dei record. L'indomani intercettano nuovamente la Peugeot 307 della sera precedere e la fermano. Questa volta il 19enne non oppone resistenza e si ferma all'alt. Di fronte all'evidenza il ragazzo, incalzato dalle domande dei militari dell'Arma, non può che confessare che era lui la sera prima alla guida dell'auto incriminata. "Mio padre mi chiamava da un'ora - ha spiegato il giovane - ed io preso dal panico sono fuggito, invece di fermarmi". L'ora del rientro imposta dai genitori era passata da tempo e il giovane, dice, temeva di essere redarguito dal padre.

Il risultato finale è un anno di sospensione della patente e 138 punti decurtati. Ora resta da capire in che modo dovrà essere applicata la sanzione. Il ragazzo può per tornare in pari con i punti dovrebbe dare 7 volte l'esame della patente. Il suo avvocato ha infatti chiesto al giudice di pace di annullare l'applicazione del "reato continuato" e di considerare solo la sanzione massima, ovvero la sottrazione di 20 punti sulla patente.