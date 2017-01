Neve e gelo, in Abruzzo arriverà l'esercito

Arriveranno anche i militari in Abruzzo, dove la neve cade praticamente senza sosta da una decina di giorni.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Luciano D'Alfonso, che ha chiesto e ottenuto dal ministro Pinotti l'intervento dell'esercito per liberare le strade di Chieti, Atri e Cellino Attanasio (entrambi Comuni in provincia di Teramo). "La mancanza di spazi a causa dei cumuli di neve, nei centri urbani citati, impedisce la necessaria agibilità per le manovre operative dei normali mezzi di lavoro", dice D'Alfonso, che ha avviato le procedure per la richiesta dello stato d'emergenza.

Intanto nella Regione le continue nevicate hanno provocato nuovi guasti nella rete elettrica: sono rimaste senza luce oltre 300mila persone, un quarto della popolazione regionale. "I numeri di coloro che in queste ore sono senza energia elettrica sono da capogiro", accusa l'Udc, "C'è da chiedersi cosa sia accaduto stavolta e perchè i black out si ripetono con una preoccupante frequenza, nonostante investimenti e miglioramento dell'efficenza".

Da stasera, poi, l'allerta si sposta in Campania, dove la protezione civile ha emanato un avviso di avverse condizioni meteo di colore Giallo per piogge, temporali e neve.