Neve, pioggia e gelate a Capodanno

Neve in arrivo, con pioggia e gelate. Previsioni pessime per il 31 dicembre e i giorni seguenti. Dopo giorni di sole e in qualche zona anche di temperature al di sopra della media stagionale, le previsioni meteo, come sottolinea ilmeteo.it, non sembrano essere molto clementi e preannunciano un brusco cambiamento climatico. Addio all’alta pressione che ha protetto il nostro Paese negli ultimi giorni e benvenuto maltempo. Secondo le nuove proiezioni meteo starebbero arrivando correnti gelide nord-orientali e i venti di Bora saranno molto forti, arrivando anche a 60km/h, soprattutto sulle zone adriatiche dell’Italia. Abruzzo e Puglia vedranno comparire la neve anche a quote molto basse, per colpa dell’ingresso di aria gelida di origine artica e proveniente dalla Russia, che coinvolgerà le regioni centro-meridionali affacciate sull’Adriatico. Questa massa di aria fredda scivolerà poi a sud, portando piogge anche consistenti su Calabria e Sicilia settentrionale. Anche in queste zone non sono escluse nevicate collinari a bassa quota.

Il nostro Paese sembrerà diviso in due, infatti, mentre il Centrosud dovrà fare i conti con neve, freddo e pioggia, il Nord sarà ancora protetto dall’alta Pressione. Sole quindi con pericolo di nebbie intense soprattutto al mattino nelle pianure del settentrione e nelle vallate del Centro. Il Nord non si salverà però dall’aria fredda che arriverà da Nordest durante il primo giorno del nuovo anno. Sulle pianure settentrionali si registreranno temperature sotto lo zero, così come sulle coste meridionali che subiranno un notevole abbassamento dei valori, scendendo di molti gradi. Se le previsioni risulteranno esatte, dovremo rassegnarci all’arrivo imponente dell’inverno, fino a questo momento sottotono.