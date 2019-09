New York, 25enne prende un antidolorifico e il sangue le diventa blu

Un caso a dir poco sorprendente questo di New York, dove una 25enne si è ritrovata il sangue blu. La ragazza non stava bene: si sentiva molto debole e aveva il respiro affannato. Proprio per questi sintomi sempre più forti, la giovane ha deciso di recarsi al Miriam Hospital. I medici hanno poi effettuato alcune analisi e il risultato è stato alquanto strano. Il sangue della ragazza, infatti, non era più rosso, ma blu. I dottori erano sbalorditi e in un primo momento non hanno capito a cosa questa anomalia fosse dovuta.

Poi la causa è venuta a galla. A causare il colore blu del sangue è stata una reazione avversa all'antidolorico che la ragazza stava prendendo. Il suo dentista, infatti, le aveva prescritto una medicina a base di benzocaina. Una reazione molto rara la sua, tanto da trasforsmarsi in un vero e proprio caso da studiare.

L'accaduto è infatti finito in numerose riviste mediche, tra cui l'autorevole New England Journal of Medicine. Secondo i medici che hanno studiato il caso, il sague della giovane è cambiato a causa di un disturbo associato al cambiamento della forma del ferro. E per far ritornare il colore rosso, le è stato prescritto un farmaco che ha permesso all’ossigeno del sangue di ritornare ai livelli normali.