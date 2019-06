Neymar, in tv modella conferma le accuse contro il calciatore del Psg

"Sì, sono stata vittima di uno stupro. Una aggressione a cui è seguito lo stupro" . È quanto ha dichiarato in una intervista ai microfoni del programma di inchiesta “Conexao Reporter” la modella brasiliana Najila Trindade Mendes. La donna ha, così, confermato le pesanti accuse nei confronti di Neymar, stella della squadra francese del Paris Saint Germain e della nazionale brasiliana.

La presunta vittima fa riferimento a un episodio che sarebbe avvenuto in un hotel di Parigi lo scorso 15 maggio. La giovane ha ricostruito quanto accaduto in quella serata ammettendo che "era sua intenzione fare sesso con il calciatore" . La modella ha anche aggiunto che il calciatore, pur di incontrarla, le aveva pagato il biglietto aereo e l’hotel.

Ma qualcosa durante il loro primo incontro ha fatto cambiare i piani della giovane. "Era aggressivo, totalmente diverso dal ragazzo che avevo conosciuto nei nostri messaggi. Volevo stare con lui così mi sono detta 'Ok', proverò a gestirlo. Abbiamo iniziato ad accarezzarci, a baciarci e fino a quel momento è andato tutto bene. Poi ha iniziato a picchiarmi. Le prime volte ho detto 'ok', va tutto bene. Poi ha iniziato a farmi molto male e gli ho chiesto di smettere".

Secondo la versione fornita dalla modella, Neymar si è scusato ma avrebbe continuato a picchiarla mentre facevano sesso. Il sito “G1'” ha, inoltre, riferito che la polizia è in possesso di un video di un presunto secondo incontro tra i due registrato dalla ragazza ma i contenuti, al momento, non sono stati resi pubblici.