Niente tasse universitarie ai 100 e lode alla maturità

Le matricole sono in fuga dalle università ma, per cercare di tenersele strette, gli atenei puntano su esoneri dalle tasse di iscrizione e agevolazioni sulle rette. E così, in alcuni istituti, gli studenti meritevoli, che hanno raggiunto il voto massimo alla maturità, non dovranno pagare le tasse di iscrizione.

Secondo quanto riporta Skuola.net, gli alunni che hanno ottenuto 100 e lode all'esame di maturità non pagheranno le tasse di iscrizione, se frequenteranno le università di Tor Vergata, Pvia, Marche, Urbino, Cagliari e Sassari. Non solo. Infatti, in altri atenei, agli studenti più meritevoli viene rischiesto solo un contributo simbolico, come alla Sapienza, dove viene chiesto un versamento di 30 euro, o viene concesso di dividere le spese con l'istituto: sconto del 50% sulle tasse a chi decide di frequentare l'università degli studi Rona Tre e la Federico II di Napoli. Agevolazioni anche alla Statale di Milano, con l'esonoro dalla seconda rata per i 100 e lode e a Perugia, dove le spese vengono calcolare in base al punteggio raggiunto alla fine delle scuole superiori.

Così, il voto dell'esame di maturità diventa sempre più importante per poter accedere alle varie facoltà universitarie, senza dover sostenere spese esorbitanti.

Il rettore dell'Università di Tor Vergata, Giuseppe Novelli, ha spiegato a Leggo di voler " andare incontro ai più meritevoli anche per frenare il calo delle iscrizioni e far crescere la percentuale di laureati in Italia. Sempre troppo bassa. Bisogna far qualcosa, gli atenei contribuiscono a loro modo" . E la strategia favorisce anche l'ateneo che la mette in pratica: "L'università che ha tanti studenti meritevoli, con voti alti e in media con gli esami, riceve più risorse con il Ffo, il Fondo di finanziamento ordinario. Quindi per gli atenei i ragazzi meritevoli sono una risorsa a tutto tondo ".

Gli studenti che hanno conseguito la lode, nell'ultimo esame di maturità, sono stati 7365 a cui si aggiungono i 25778 diplomati con 100. Circa 33mila eccellenze, cui è necessario garantire la possibilità di proseguire il percorso di studi, senza venire ostacolati dal reddito. Per questo, alcune università hanno iniziato a mettere a punto agevolazioni a favore degli studenti meritevoli.