Timbrano biglietti usati poi, scoperte, rifiutano di pagare

Non volevano pagare il biglietto del bus su cui stavano viaggiando, per questo due nigeriane sono state denunciate dai carabinieri del comando di Firenzuola (Firenze).

La segnalazione ai militari è arrivata durante la mattinata dello scorso sabato, quando il conducente del mezzo pubblico ha richiesto il loro intervento alla fermata del pullman di linea che mette in collegamento Firenzuola con Scarperia e San Pietro a Sieve.

Come segnalato dal dipendente, a bordo del veicolo due giovani nigeriane, rispettivamente di 20 e 23 anni, si rifiutavano di acquistare il titolo di viaggio necessario per la corsa. Le africane, richiedenti asilo ospiti presso il centro di accoglienza di Firenzuola, avevano cercato in ogni modo di obliterare nuovamente dei biglietti già utilizzati.

Il loro tentativo di ingannare il conducente non è però andato a buon fine, e quest'ultimo ha quindi sollecitato entrambe le passeggere ad acquistare regolarmente un titolo di viaggio valido.

Dinanzi al loro rifiuto, l'uomo ha contattato i carabinieri ed atteso il loro arrivo sul posto prima di ripartire. Dopo esser riusciti a riportare la calma, gli uomini dell'Arma hanno fatto scendere dal mezzo le nigeriane, denunciandole per interruzione di pubblico servizio.