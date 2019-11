Il richiedente asilo? Un pusher che vende droga ai minorenni

Vendeva droga agli adolescenti per sbarcare il lunario. Così, un 29enne di nazionalità nigeriana, richiedente asilo, è stato intercettato dai carabinieri mentre era in attesa dei suoi clienti minorenni nel parco di Darfo Boario Terme.

Il pocket money di 2,50 euro giornalieri forniti dallo Stato italiano (è la piccola somma quotidiana erogata in favore degli immigrati richiedenti asilo sul territorio nazionale) non gli bastavano. Dunque, per arrotondare l'esigua diaria, il nordafricano aveva avviato una proficua attività di spaccio di hashish e marijuana. Lo faceva a due passi dalle famigerate Terme di Boario, all'interno del parco urbano, certo di non destare sospetti o attirare su di sé lo sguardo "indiscreto"delle autorità. Tuttavia, altro non faceva che starsene a spasso - almeno in apparenza - all'interno dell'area verde tutto il giorno. E, invece, quel posto era il nascondiglio perfetto per agire indisturbato e far girare per il verso giusto il pericoloso business degli stupefacenti. I suoi clienti erano tutti minorenni, frequentati abituali del parco o coloro che avevano ricevuto notizie della rivendita illegale di droga.

Gli affari giravano piuttosto bene, al punto che era aveva acquisito una (dubbia) notorietà in zona, soprattutto tra i giovanissimi. Lo chiamavano "lo zio del parchetto" ed era il loro fornitore ufficiale di spinelli. Un pusher di garanzia, insomma, per i teenager darfensi e delle zone limitrofe di Boario Terme in cerca di sballo temporaneo. Il passaparola avveniva tramite social network dove, attraverso chat private e gruppi chiusi, i ragazzini si scambiavano informazioni sullo "zio" nigeriano che vendeva materia prima a buon mercato. Ed è stata proprio quel tam-tam di notizie virtuali a far emergere l'esistenza della piccola piazza di spaccio.