"Qui no stranieri". Bufera sull'annuncio per la vendita di una villa

" Ottimo vicinato (no stranieri )". Sarebbe stata questa la postilla choc scritta al fondo di un annuncio di vendita per una graziosa villetta in provincia di Brescia. Stando a quanto si apprende dal quotidiano locale Giornale di Brescia , l'inserzione sarebbe stata pubblicata su un sito che si occupa della compravendita di immobili all'asta su tutto il territorio nazionale offrendo un servizio di consulenza e intermediazione ai potenziali acquirenti.

L'annuncio, già nell'occhio del ciclone da diverse ore, avrebbe fatto riferimento ad un appartamento su tre piani in località Roncaglie, una piccola frazione della città di Concesio, nel bresciano. A quanto pare, in chiosa alla descrizione della casa sarebbe stato inserito un poscritto in cui si puntualizzava che il vicinato escludesse la presenza di stranieri. Una tumultuante strategia di marketing a scopo pubblicitario o un appunto spiccatamente razzista? Difficile a dirsi dato dal che l'inserzione è stata rimossa dal sito subito dopo la segnalazione senza alcun chiarimento al riguardo.

" Non siamo stati noi a scrivere quell’annuncio, è stata l’agenzia immobiliare ". Lo ha affermato con tono perentorio la proprietaria dell'immobile che, interpellata dal giornale bresciano per commentare la vicenda, ha preso le distanze dalla nota xenofoba. " Da ieri, - continua la donna – stiamo ricevendo telefonate in cui ci chiedono se siamo noi i razzisti oppure no. Ci hanno messo in una situazione di notevole disagio. Ma ripeto, non ne sapevamo nulla".

E l'agenzia, come ha risposto alle accuse? Col silenzio. Nonostante le ripetute sollecitazioni, infatti, non è stata trasmessa alcuna smentita dal sito di Dirama. Dunque, una trovata pubblicitaria o una gaffe madornale? Chissà...