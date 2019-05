Non ha i requisiti da profugo. Ma il giudice lo fa restare in Italia: "È integrato"

"È ben integrato, quindi può restare in Italia" . È questa la motivazione che, come riporta Repubblica, ha spinto un giudice del tribunale di Venzia a regalare il permesso di soggiorno a un immigrato del Mali anche se questo non ha i requisiti per ottenere lo status da rifugiato. A detta della toga il giovane si è integrato così bene che, se dovesse essere espulso dall'Italia, la "sua vita privata" riceverebbe un "danno sproporzionato" .

La commissione territoriale nega il permesso

Due anni fa la commissione territoriale di Verona aveva respinto la richiesta avanzata dall'immigrato di essergli riconosciuta la protezione internazionale. Adesso, però, il tribunale di Venezia ha ribaltato quella decisione regalando di fatto il permesso di soggiorno al giovane straniero. Eppure il giudice, che glielo ha inaspettatamente concesso, ha ammesso che il maliano non è mai stato "oggetto di persecuzione per razza, religione o appartenenza a un determinato gruppo sociale" . Non solo. Come riporta Repubblica, la toga ha messo nero su bianco che in nessun modo "le circostanze fanno emergere la sussistenza di un danno grave in caso di rientro in Mali, cioè il rischio verosimile di essere sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti" . Nonostante tutte queste premesse il verdetto è stato l'esatto opposto.

Il blitz del tribunale di Venezia