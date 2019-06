"Non hai niente, vai a casa". E il bimbo muore di meningite

Hanno mandato a casa un bimbo di 6 anni convinti che avesse una " normale infezione virale ". Ma le condizioni del piccolo Oliver erano ben peggiori: il bambino è infatti morto di meningite meno di 12 ore dopo le dimissioni. È successo nel Suffolk, in Inghilterra.

I genitori del piccolo sospettavano la malattia, ma i medici avevano da subito respinto le loro paure. Come riporta FanPage, la madre ha spiegato che un paramedico aveva persino accusato il bambino di " esagerare " e di non stare così male. " Mi hanno assicurato che stava abbastanza bene per tornare a casa. Hanno respinto l'ipotesi meningite. Mi è stato detto che andava tutto bene e ho sentito che dovevo fidarmi dei professionisti ", ha dichiarato la donna.

Mal di testa, dolori allo stomaco, febbre alta, eruzione cutanea: questi i sintomi che presentava Oliver. Così i genitori hanno subito chiamato i soccorsi che hanno trasportato il piccolo in ospedale. Il bimbo è stato visitato e rispedito a casa, ma in poche ore le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte.

Saranno i medici ora a dover rispondere di quanto accaduto al piccolo che secondo alcuni esperti si sarebbe potuto salvare se fosse stato curato tempestivamente.