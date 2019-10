Nonna 67enne muore travolta da suv per salvare la nipote

Stava accompagnando la nipotina a scuola quando un suv l'ha sbattuta all'aria. Così, Anna Maria Fois, una nonna 67enne di Iglesias (Sardegna), è morta mentre stava attraversando la strada travolta da un'auto di grossa cilindrata.

Ha fatto appena in tempo a scansare la nipote dall'impatto fatale con il crossover prima di accasciarsi sull'asfalto esanime. "Pensate alla bambina", ha detto ai sanitari giunti tempestivamente sul luogo dell'incidente prima di morire. E poi, ha smesso di respirare. L'anziana, stando a quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere della Sera , stava tenendo per mano la piccina quando è stata colpita in pieno dal suv che l'ha scaraventata 15 metri più avanti dal punto in cui è avvenuta la collisione. Vano ogni tentativo di rianimazione da parte del personale del 118: Anna Maria ha chiuso gli occhi mentre il suo corpo, già greve, veniva caricato sull'elisoccorso. Per fortuna, la nipote di 8 anni, non ha riportato che qualche graffio e lesioni di poco conto. Già dopo qualche ora, è stata dimessa dall'ospedale di Cagliari.

La tragedia si è consumata davanti all'istituto Costantino Nivola, in via Pacinotti, poco dopo le ore 8. La signora Fois è sbucata tra le auto in doppia fila parcheggiate davanti alla scuola, in prossimità dell'attraversamento pedonale. " Non ho fatto in tempo a scansarla – racconta A.B., 26 anni, proprietario del suv – Ho visto una sagoma, c'era il sole" . L'uomo, sottoposto ad alcol test e interrogato dalla polizia locale subito dopo i fatti, è stato denunciato per omicidio stradale.