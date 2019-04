Nonna si sporge per raccogliere giocattolo del nipote, cade e muore

Tragedia a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, dove una donna di 75 anni è morta precipitando dal balcone di casa mentre cercava di recuperare un giocattolo del nipotino. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il bambino stava trafficando con una macchinina sul terrazzo di un appartamento di via Custoza quando il giocattolo gli è sfuggito dalle mani incastrandosi nella grondaia della tettoia del terrazzo di casa. La nonna, nel tentativo di recuperare la macchinina, si è sporta troppo e ha perso l'equilibrio, cadendo nel giardino di sotto. Il volo di quattro metri non le ha lasciato scampo.

Inutile l'intervento della figlia che, subito dopo essersi accorta di quanto accaduto, ha chiamato il 118. Ma non c'era niente da fare: la donna sarebbe morta sul colpo. Come scrive il sito cronachemaceratesi, la tragedia si è consumata lunedì mattina al civico 25 di via Custoza. La vittima si chiamava Giulia Cartuccia. I militi della Croce Verde non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana. Sul posto anche i carabinieri per la ricostruzione delll'esatta dinamica della tragedia, su cui però ci sono pochi dubbi.