Noto, stranieri litigano per scommesse e si tirano pietre: denunciati

Fuori di sè dalla rabbia per diverbi relativi a scommesse sportive, due stranieri ospiti di un centro di accoglienza di Noto (Siracusa) sono stati denunciati a piede libero.

Ospiti entrambi del centro di accoglienza per richiedenti asilo "Oasi Don Bosco", sito in contrada Pianette, gli stranieri hanno iniziato a discutere in modo sempre più acceso per futili motivi. Come riportato dalla stampa locale, il litigio sarebbe scaturito per questioni legate a scommesse sportive alle quali, evidentemente, i due extracomunitari si erano dedicati con eccessiva passione.

Il nigeriano di 30 anni O.S., in preda al furore, ha afferrato un sasso di grandi dimensioni per scagliarlo con forza contro il rivale, mancando, tuttavia, il bersaglio. Il secondo straniero, il 29enne ghanese N.A.E., ha risposto lanciando una grossa pietra che ha centrato in pieno la finestra di una sala benessere mandandola in frantumi.

Gli agenti del commissariato di Noto sono giunti sul posto per identificare i responsabili e ricostruire le dinamiche dei fatti. Il ghanese ha ricevuto una denuncia per danneggiamento aggravato, mentre il nigeriano è stato deferito con l'accusa di tentate lesioni personali.