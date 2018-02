Notte da incubo per Paola Ferrari e Marco De Benedetti: ladri fuggono con 100mila euro

Notte di terrore per Marco De Benedetti e Paola Ferrari. La coppia è stata vittima - nella loro villa romana sull'Appia - di un rapina. Quattro malviventi si sono introdotti nell'abitazione intorno alle 19:45 di sabato.

I filmati delle telecamere

La banda - come riferisce Il Messaggero - conosceva bene il percorso: a rivelarlo le registrazione sulle telecamere di sicurezza. Nei filmati si vedono 4 uomini, alti e grossi, coperti da passamontagna che rapidi e precisi si aggirano nella villa. In casa nessuna persona era presente: i figli dei De Benedetti erano ripartiti per Londra e i cani non erano in giardino a sorvegliare.

I ladri sono rimasti all'interno della villa per circa venti minuti. Solo il ritorno della proprietaria di casa gli ha messi in fuga. Il bottino rimane comunque ingente: 100 mila eurotra oggetti preziosi e personali, orologi, borse. La fuga - come l'ingresso -non è stata notata da nessuno. Nemmeno la donna di servizio - che si trovava dall'altra parte delle camere da letto e del salone - si è resa conto di quanto stesse accadendo.