Novara, adescava minorenni sui social con identità falsa: arrestato prof delle medie

Per attirare l'attenzione delle sue vittime, tutte minorenni, si presentava come un agente immobiliare di 22 anni. Poi, dopo aver conquistato la loro fiducia, chiedeva loro di inviargli foto erotiche. In realtà, nella vita, fa l'insegnante in una scuola media nel Novarese ed è stato arrestato, in queste ore, dagli agenti della squadra mobile di Novara, con l'accusa di produzione di materiale pedopornografico, adescamento di minori e atti sessuali con minorenni.

Dai primi accertamenti è emerso che il docente, tramite l'uso dei social, riusciva a entrare in contatto con alcuni profili di ragazze minorenni e, con identità fasulle, le adescava facilmente con lusinghe e apprezzamenti. Le indagini, condotte dagli investigatori e coordinate dalla procura della Repubblica di Torino, hanno fatto emergere che il docente, dopo essersi informato dell'età delle giovani, le induceva a produrre materiale pornografico, facendolo loro proposte esplicitamente sessuali. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, agevolato nell'approccio con le ragazzine anche dalla sua professione, riusciva a carpirne la buona fede. In un caso, secondo l'accusa, il professore sarebbe riuscito a indurre una ragazzina, di età inferiore ai 16 anni, ad avere un rapporto sessuale con lui.