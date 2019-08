Novara, rissa fuori dalla discoteca: giovane ucciso a coltellate

Un giovane è morto accoltellato fuori dalla discoteca Aeroplano di Borgo Ticino, in provincia di Novara. L'episodio sarebbe avvenuto per motivi sentimentali. È stato subito richiesto l'intervento dei sanitari del 118 i quali, una volta giunti sul posto, hanno tentato di rianimare il ragazzo, che intanto aveva perso conoscenza e le cui condizioni erano già molto critiche.

Nonostante siano state messe in atto tutte le manovre per rianimarlo, il giovane non ce l'ha fatta e il suo il cuore ha smesso di battere poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. I sanitari non hanno potuto fare altro che decretarne il decesso. Sembra che l'omicida si sia accanito sulla sua vittima in maniera particolarmente violenta, prima di darsi alla fuga, lasciando il ragazzo a terra in una pozza di sangue. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri, che stanno cercando di fare luce su quanto accaduto.

Il tragico fatto di cronaca nera si è verificato nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto 2019 a Borgo Ticino (Novara) in località Campagnola, lungo la statale per Comignago, a pochi chilometri dal Lago Maggiore. Le circostanze e le dinamiche dell'omicidio risultano ancora da chiarire. Non è stato ancora resa nota l'identità del ragazzo morto.

Da quanto ricostruito finora, pare che fuori dal locale notturno sia scoppiata una rissa, nella quale sarebbe stato coinvolta la giovane vittima in prima persona. Il ragazzo ha avuto infine la peggio, venendo colpito da una moltitudine di coltellate. Sia l'assassino che la vittima sarebbero poco più che ventenni. Secondo quanto riportato dalla Stampa, il presunto colpevole, le cui generalità sono ancora sconosciute, sarebbe già stato fermato dagli uomini dell'Arma dopo una breve fuga.