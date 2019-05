Novara, si indaga sulla morte del piccolo Leonardo

Indagati per infanticidio. La decisione è stata presa dopo una notte di interrogatori che ha avuto per protagonisti i principali responsabili della morte del piccolo Leonardo, la madre e il suo compagno.

Un atto dovuto dopo che il "loro" Leonardo di appena due anni è arrivato morto all'ospedale Maggiore di Novara. In queste ore è in corso l'autopsia e i due indagati potranno nominare un consulente che li aiuti a chiarire la loro posizione. I due sostengono che il piccolo sia caduto dal lettino ma, come si legge su Repubblica Torino, questa versione non convince gli investigatori."Il bambino sta male, fa fatica a respirare, fate presto", ha detto la madre mentre per telefono spiegava la situazione al personale del 118. Quando i soccoritori sono giunti nell'appartamento della coppia, nel quartiere Sant'Agabio, hanno trovato il bambino che non respirava più e il suo cuore si era già fermato. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo dal momento che il piccolo Leonardo è morto quasi subito dopo il suo, seppur tempestivo, ricovero in terapia intensiva. Ora gli investigatori stanno facendo i dovuti approfondimenti per capire se il bambino sia stato vittima di percosse o maltrattamenti che ne hanno causato la morte.

.