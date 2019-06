Novi Ligure, bambino di 5 anni precipita da palazzo: è gravissimo

Un bambino è precipitato dal sesto piano del palazzo in cui vive assieme alla sua famiglia. Il drammatico episodio è avvenuto a Novi Ligure (Alessandria). Le sue condizioni risultano essere gravissime. L'episodio si è verificato stamani alle ore 11:30 presso un appartamento in Via Mille. Intervento immediato dei sanitari del 118. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla vicenda, ad esempio, non si comprende se, al momento della caduta, il bimbo sia stato lasciato da solo. Né tantomeno è possibile ipotizzare per ora se il piccolo sopravvivrà o meno.

Sono, inoltre, da stabilire le dinamiche della caduta. Al lavoro i carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, che hanno iniziato le indagini da diverse ore. Si tenta di comprendere se si sia trattato di un sinistro. Il piccolino è precipitato da un balcone. Al momento, oltre al piccolo (ricoverato in codice rosso), si trova in ospedale anche la madre, colta da malore per quanto accaduto. Seguiranno aggiornamenti.

Questo, a pochi giorni da quanto avvenuto a Parigi. In quel caso, un bambino di due anni era caduto dal nono piano del palazzo in cui abitava. Fortunatamente, gli alberi e i cespugli avevano attutito la caduta salvando la vita al bimbo. Una caduta di 30 metri per il piccolo Adam, un episodio drammatico con risvolti tuttavia positivi, tanto che i medici nona vevano esitato a gridare al miracolo. Sempre riguardo al caso di Parigi, Adam non risultava aver riportato ferite o lesioni dopo il sinistro, se non un acuto dolore alla milza, fastidio di cui gli stessi sanitari hanno in seguito escluso qualsiasi gravità. Secondo quanto dichiarato dai genitori del bambino, Adam si trovava da solo al momento della caduta.