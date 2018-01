La nuova cura per i fumatori: "Polmoni ripuliti con il vapore"

Addio bisturi, arriva il vapore caldo. Fumatori o ex fumatori possono iniziare a gioire: esiste un nuovo modo per ripulire i polmoni dagli effetti delle sigarette. Lo scorso 27 novembre Lorenzo Gasparini e i suoi collaboratori hanno testato un nuovo trattamento (brevettato in Germania) ad un paziente di Broncopneumopatia Cronica ostruttiva. Fino a quel giorno l'unica soluzione era ricorrere al bisturi, ora invece attraverso un catetere è possibile sparare aria calda a 80% che permette una riduzione del volume polmonare e un miglioramento del quadro clinico del paziente.

A riportare la notizia è Il Resto del Carlino. L'operazione, infatti, è stata realizzata dall'ospedale Torrette di Ancona e i risultati sono più che positivi. "I benefici sono immediati - spiega il professor Gasparini - come limitare la tosse cronica (...) e gli affanni che rendono difficili anche le manovre più semplici come vestirsi o andare a letto". Quelli che potranno maggiormente godere della novità sono proprio i fumatori, anche se "non risolve tutti i problemi del malato". L'intervento, però, dura appena 15 minuti ed è poco invasivo. Un rivoluzione. "In pratica - precisa Gasparini - si cerca di fare in modo che l'aria affaticata riesca ad uscire".