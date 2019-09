Ecco il nuovo metodo dei rom per scassinare ogni serratura

Le hanno beccate in flagrante, mentre tentavano l'ennesimo furto. Quattro ladre rom sono state arrestate dai carabinieri, a Roma, dopo aver forzato il portone di un condominio servendosi di una lastra di plastica ottenuta del contenitore di un detersivo.

Nelle ultime ventiquattro ore, come riporta Leggo, i militari capitolini hanno messo in manette quattro donne, tutte con precedenti penali, con l'accusa di furto aggravato.

Gli uomini dell'Arma hanno sorpreso una donna di 26 anni e una ragazza di 17, entrambe nomadi, all'interno di un condominio: le hanno trovate sul pianerottolo del quarto piano mentre con degli arnesi stavano scassinando una serratura.

A seguire, in un altro intervento dei carabinieri, due ladre – di 24 e 25 anni – avevano appena forzato il portone di un condominio utilizzando una sottilissima lastra di plastica ottenuta modellando il contenitore di un detersivo. Le due giovani sono residenti nel campo di via di Salone e sono state processate per direttissima.