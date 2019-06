Un nuovo riconoscimento per InsideOver: vinto il Premio Orwell 2019

Il 25 giugno 1903 nasceva Eric Arthur Blair, meglio noto come George Orwell. Un autore, giornalista e pensatore che ha segnato la storia del Novecento con i suoi testi che mettevano a nudo tutta la forza dei meccanismi totalitari e del controllo del pensiero collettivo. 116 anni dopo, a Lomazzo (Co), è stata lanciata una nuova piattaforma che porta il nome dello stesso autore, Orwell, nata da un'idea di Alessandro Nardone, con un evento che si è concluso con la premiazione degli Orwell Award 2019. Un riconoscimento con cui, come spiega la stessa piattaforma, gli organizzatori vogliono contribuire ad alimentare il dibattito sulla verità dell'informazione " come antidoto contro fake news e omologazioni al pensiero unico ".

La sfida è importante. Oggi il sistema dei media è in uno stato di profondo cambiamento e anche la capacità di districarsi nel mondo di un'informazione sempre più online, sempre più alla portata di tutti, porta a dei pericoli per troppo tempo sottovalutati. La massificazione dell'informazione e il suo transito sulle piattaforme digitali comporta che sia sempre più controllata e sempre più ancorata alle logiche dei giganti dell'informazione e di internet. E per questo motivo, proporre qualcosa di innovativo che sfidi l'omologazione andando "controcorrente" e con il supporto dei propri lettori è difficile.