La Nutella è in sconto: assalto ai negozi e feriti

I supermercato Intermarché della regione della Loira hanno messo in sconto la Nutella. E i clienti si sono fiondati a comprarla, facendo (quasi) a spintoni per accaparrarsi un barattolo della deliziosa crema alle nocciole.

Lo sconto, bisogna dirlo, era invitante quanto una fetta di pane con sopra - appunto - la Nutella: il 70% in meno sui barattoli da 950 grammi. Non poco. Il costo del vasetto, dunque, era di appena un euro e 41 centesimi. E così in tanti hanno provato ad approfittare dell'offerta.

Solo che i commessi dei supermercati sono stati costretti a registrare scene come neppure al Black Friday. "Alcuni commessi sono stati malmenati - scrive Libero - Sui rulli delle casse si vedevano solo barattoli di nutella, le persone non compravano null' altro". Lunghe code notturne, gente disposta a fare scorte di Nutella per un anno e direttori dei supermercati costretti a limitare a 3 il numero di barattoli acquistabili da ogni singolo cliente. Sempre secondo quanto riporta Libero, non sarebbero mancati neppure dei feriti: mano sanguinanti, cazzotti e qualche occhio nero. In alcuni punti vendita i barattoli sono finiti in 15 minuti e in poche ora è stata venduta la quantità di vasetti che di solito si vende in un mese.