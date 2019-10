Ocean Viking carica 74 migranti: "Arriveranno in Italia"

La Ocean Viking ha soccorso 74 migranti che si trovavano su un gommone in difficoltà a circa 50 miglia dalle coste libiche. A bordo della nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ci sono anche 6 minorenni. Ad annunciarlo è stata Msf sul proprio profilo Twitter: " La Ocean Viking ha appena soccorso 74 persone - tra cui 6 minori - da un gommone in difficoltà vicino a un giacimento petrolifero a circa 50 miglia nautiche dalla costa libica. Anche se esauste per il pericoloso viaggio, sembrano state tutti bene ".

La #OceanViking ha appena soccorso 74 persone - tra cui 6 minori - da un gommone in difficoltà vicino a un giacimento petrolifero a circa 50 miglia nautiche dalla costa libica. Anche se esauste per il pericoloso viaggio, sembrano state tutti bene. pic.twitter.com/ujGHDNgFYZ — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) October 13, 2019

La notizia era stata diramata sul social anche da parte di Sos Mediterranea: " Questa notte Ocean Viking ha salvato 74 persone - tra cui 6 minori - a bordo di un gommone in difficoltà vicino a una piattaforma petrolifera a circa 50 miglia nautiche dalla costa libica. Anche se esausti per il pericoloso viaggio, le loro condizioni appaiono stabili. ".

BREAKING questa notte #OceanViking ha salvato 74 persone - tra cui 6 minori - a bordo di un gommone in difficoltà vicino a una piattaforma petrolifera a circa 50 miglia nautiche dalla costa libica. Anche se esausti per il pericoloso viaggio, le loro condizioni appaiono stabili. pic.twitter.com/CPbjv9TncR — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) October 13, 2019

"Arriveranno in Italia"