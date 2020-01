Ocean Viking di nuovo in mare e carica a bordo altri migranti

La Ocean Viking è di nuovo in mare. E questa mattina all'alba, nelle acque del Mar Mediterraneo si è svolta una nuova operazione. La nave di Medici senza frontiere e Sos Meditérranée, che batte bandiera norvegese, ha soccorso 39 migranti.

La notizia è stata resa nota su Twitter da Sos Meditérranée, che ha spigato la difficile operazione di salvataggio di un'imbarcazione in avaria a 35 miglia dalle coste libiche. I migranti si trovavano su " una barca di legno instabile ", che, sferzata dalle onde alte e dal vento forte di era ritrovata alla deriva nel Mediterraneo.

BREAKING: Oggi all’alba la #OceanViking ha completato un difficile soccorso di 39 persone da una barca in avaria, a 35MN dalla costa #Libica. Con onde alte & vento forte, i sopravvissuti-5 donne incluse- sono state portate in salvo, da una barca di legno instabile. pic.twitter.com/UHG1qEKJUI — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) 17 gennaio 2020

La descrizione del "soccorso difficicile", svolto mentre il mare era agitato, è stata ripresa anche da Medici senza frontiere, che su Twitter hanno specificato che tra i 39 sopravvissuti ci sono anche 5 donne, portati in salvo mentre viaggiavano su una barca andata in avaria.

BREAKING Questa mattina prima dell'alba, la #OceanViking ha soccorso 39 persone da una barca in difficoltà, a 35 miglia nautiche dalle coste della #Libia. Con onde alte e vento forte, l'operazione di salvataggio dei sopravvissuti - incluse 5 donne - è stata complessa. @MSF_SEA pic.twitter.com/DUHCRQdG8X — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) 17 gennaio 2020