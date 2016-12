Odio contro il presepe: blitz incendiario degli uomini incappucciati

Natale sotto attacco! Da Berlino, cuore dell’Europa, fino all’ultima capanna dell’estrema punta meridionale del Continente. A Palmi, in Calabria, è stata distrutta dalle fiamme la capanna destinata alla Natività. A fermare il fuoco una pioggia provvidenziale.

Uomini incappucciati hanno dato fuoco alla mangiatoia che avrebbe accolto, la notte di Natale, il Bambinello. Intorno alla mezzanotte, ignoti, col volto coperto da passamontagna, dopo aver oscurato le telecamere di sorveglianza della parrocchia Santa Famiglia con delle buste di plastica, hanno appiccato il fuoco, distruggendo parzialmente la piccola costruzione fatta di canne e palme.

La comunità parrocchiale è sotto choc: "È un gesto assurdo. Antireligioso", dicono i fedeli. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della locale compagnia che hanno acquisito le poche immagini delle telecamere. Don Giuseppe Sofrà, parroco della Santa Famiglia, da noi contattato, dichiara: "La cosa ci meraviglia, ma non ci fermeremo. La nostra volontà è quella di andare avanti con più forza e tenacia. Ricostruiremo subito la capanna distrutta dalle fiamme per perpetuare il messaggio di pace incarnato in Gesù Bambino. Questo è un attacco preciso. Mirato. All'unanimità condanniamo questo gesto ma, allo stesso tempo, preghiamo per questi cuori bui affinché si aprano alla luce del Salvatore".

Ogni anno la parrocchia organizza, la notte del 24 dicembre, dopo la Santa Messa, il presepe vivente. Tutti i parrocchiani collaborano affinché il miracolo del Natale si ripeta. "Anche quest’anno! Perché la violenza e la stupidità non possono cancellare il Mistero dell’Incarnazione. Questo gesto si somma, nella sua pochezza, ad altri di ben più drammatica portata", ci confessa una palmese.

In effetti, i delinquenti mascherati, fra tutte le capanne, hanno scelto proprio quella destinata alla Sacra Famiglia, come a voler dare un significato preciso al turpe gesto. Ma, alla fine, la reazione ottenuta è una tenace e corposa risposta di fede da parte del Popolo di Dio. A Palmi come nel resto del Mondo.