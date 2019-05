Offre lavoro a 1.500 euro al mese ma non trova nessuno

In tempi di crisi vedersi offrire un contratto a tempo indeterminato con relativo stipendio di 1.500 euro al mese sarebbe un sogno. Invece la storia narrata da Andrea, imprenditore di Jesolo, ai microfoni di Rai Radio2 ha dell'incredibile. Durante il programma I Lunatici, condotto ogni notte da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, è andata in onda la confessione da parte dell'uomo: " Io ho una attività di vendita di pesce al commercio e al dettaglio a Jesolo. Cercavo una segretaria o un segretario, e una persona che andasse ad aprire la pescheria al mattino ".

La storia

L'imprenditore ha raccontato di essersi ovviamente impegnato nella ricerca di personale, ma contemporaneamente si è dovuto interfacciare con diversi rifiuti poiché la mansioni da svolgere richiedono di alzarsi molto preso al mattino: " Ho fatto una montagna di colloqui, ma quando le persone scoprono di doversi svegliare presto al mattino e di dover lavorare anche il sabato si defilano. Offro un contratto a tempo indeterminato, con uno stipendio di 1500 euro al mese. Solo che bisogna svegliarsi presto al mattino ".