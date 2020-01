Olbia, paura in volo: atterraggio di emergenza per un aereo Air Italy

Si sono vissuti attimi di paura ieri sera intorno alle 20 su un aereo della Air Italy partito dall'aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia alla volta di Roma.

Il comandante, infatti, subito dopo il decollo è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza a causa di fumo in cabina. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i passeggeri di coda che, spaventati, hanno subito allertato il personale di bordo. Il velivolo all’improvviso si è riempito di fumo e di una acre puzza di bruciato.

Subito dopo la segnalazione dei passeggeri il personale di bordo ha imemdiatamente avviato le procedure di sicurezza del caso, chiedendo a tutti di chinarsi verso il pavimento per non respirare il fumo. Allo stesso tempo è astato avvertito il mentre il comandante che a sua volta ha chiesto alla torre di controllo l'autorizzazione a rientrare. Per fortuna, il ritorno sulla pista è avvenuto senza problemi e nessun degli oltre cento passeggeri a bordo del mezzo è rimasto ferito. L'apparecchio è un Boeing 737-700 della compagnia ex Meridiana che da tempo è impegnata in una complessa vertenza sindacale per il trasferimento e il licenziamento di dipendenti,

Una passeggera a bordo, Luisanna Porcu, a Radio Capital ha raccontato dell’incubo vissuto in quei minuti sottolineando che il fumo si è propagato in tutta la cabina. La donna ha parlato di "venti minuti di panico estremo. Nonostante tutto sia durato poco è sembrato interminabile" . Alcuni passeggeri hanno accusato malori e altri hanno avuto crisi di panico.

La testimone ha detto che una volta sulla pista i medici sono saliti a bordo. Nonostante tutti sentissero la gola irritata e tossissero non ci sono state serie conseguenze. Immediata la mobilitazione delle squadre di soccorso a terra ma le operazioni si sono svolte senza particolari problemi. L'aereo è stato sottoposto a delle verifiche tecniche a terra e non è ripartito. I passeggeri sono partiti in direzione di Roma Fiumicino con un aereo arrivato da Milano.