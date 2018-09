Olivia Newton-John, il dramma della star: "Il cancro è tornato per la terza volta"

L'eterna ragazza bionda di Grease, Sandy, all'anagrafe Olivia Newton-John, compirà a fine settembre 70 anni e dovrà affrontare la battaglia contro il tumore.

"Lo sconfiggerò"

L'ha rivelato lei stessa a poche settimane di distanza dal 40esimo anniversario dall'uscita del film che l'ha consacrata icona insieme a John Travolta. La Newton-John si trova così ad affrontare il tumore per la terza volta in tre decenni. Il primo scontro fu nel 1992, quel nemico perfido la colpì al seno. L'attrice però lo sconfisse e divenne simbolo della ricerca, con addirittura un centro che porta il suo nome a Melbourne.