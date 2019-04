Ombrelli e maglioni pronti per essere usati, torna la pioggia

Ombrelli alla mano, sciarpe e maglioni pesanti pronti da essere indossati. Da domani infatti torna la pioggia e si abbassano le temperature in tutta la Penisola. Ma non pioggerellina, sono previsti temporali, rovesci anche importanti e neve sulle Alpi. Il tutto portato da una perturbazione atlantica in arrivo già da questa sera, martedì 2 aprile, dal Nord Europa. Le prime avvisaglie di cambiamento climatico sulle pianure del Nord si avranno in serata, ma saranno soprattutto le zone pedemontane a ridosso di Alpi, Prealpi e della Liguria a essere investite da fenomeni più importanti. Piano piano, neanche tanto, la perturbazione scivolerà al Centrosud, portando inizialmente un aumento delle nubi che si trasformeranno localmente in fenomeni temporaleschi da giovedì a venerdì.

Come ha spiegato il meteorologo Edoardo Ferrara “In un primo momento saranno più coinvolte le regioni tirreniche e le isole Maggiori, sebbene successivamente fenomeni sparsi dovrebbero interessare anche i versanti adriatici. Il tutto verrà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti, con mari tendenti a mossi o molto mossi” . E prepariamoci a ritirare fuori i maglioni pesanti dagli armadi, infatti anche le temperature subiranno un brusco calo. Al Nord è previsto un abbassamento di oltre 6-8 gradi rispetto al fine settimana appena trascorso. Queste temperature faranno ricomparire anche la neve, inizialmente sulle Alpi oltre i 1500-1800 metri, ma entro giovedì fino a quote più basse, 1000-1200 metri.

Il Centrosud durante la prima parte della perturbazione che interesserà il Nord, godrà ancora di venti di Scirocco, e quindi di un clima tutto sommato mite. Situazione che tenderà però a mutare tra le giornate di giovedì e venerdì, quando si avvertirà un sensibile calo termico a partire dai versanti tirrenici. Dopo un lungo periodo di siccità il Nord Italia dovrebbe quindi tirare un sospiro di sollievo, dopo i giorni primaverili e decisamente troppo caldi delle ultime settimane. E se dovremo riaprire gli ombrelli ce ne faremo una ragione, siamo solo alla prima settimana di aprile.