Omicidio Ferrara, lo sfogo del padre di Manuel

"È stato rovinato dai videogiochi". È questo lo sfogo del padre di manuel il diciassettene che a Ferrara ha ucciso i coniugi Salvatore e Nunzia Vincelli, su ordine del figlio. In un'intervista a Oggi, l'uomo parla del dramma che sta vivendo con la moglie e rivela quali sono stati i fattori che hanno deviato la personalità del ragazzo. Nella sua stanza ci sono decine di videogiochi che di fatto al centro hanno storie di violenza. A Oggi il padre racconta: "Non voglio trovare scusanti a Manuel per quello che ha fatto", dice il padre, "ma se penso a quello che davvero può avergli fatto male, dico che è stata questa robaccia". Nella videoteca di Manuel ci sono i videogiochi più violenti: "Manuel non riusciva a staccarsi. Era dentro il gioco e non riusciva più a venirne fuori. I pomeriggi interi. La notte. Ho sbagliato a lasciarlo fare, dovevo buttargli via tutto". "Di notte lo sentivamo urlare", racconta la madre. "Si collegava con altre persone, giocava con loro, discutevano per battere gli avversari. Mi alzavo gli chiedevo di smettere. Ma non ascoltava, era nel suo mondo". Conclude il padre: "Ci vorrà tanto tempo ma un giorno tornerà e noi saremo qui ad aspettarlo".