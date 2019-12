La cassazione conferma in via definitiva le condanne a 30 e 18 anni di reclusione per Gabriele Defilippi e Roberto Obert, rispettivamente assassino e complice dell'omicidio di Gloria Rosboch, l'insegnante 49enne scomparsa il 13 gennaio 2016 dall'abitazione di Castellamonte, nel Canavese, in cui viveva assieme agli anziani genitori. Come si legge dall'agenzia AGI, la prima sezione penale della cassazione ha rigettato i ricorsi da parte dei due imputati contro la sentenza della corte d'appello di Torino che nel 2018 aveva confermato i 30 anni per Defilippi, riducendo di 3 mesi la pena di 19 anni originariamente pervista per Obert.

Gabriele Defilippi, ex studente di Gloria Rosboch, aveva promesso a quest'ultima di scappare con lei in Francia, per rifarsi una vita assieme. Con tale inganno, il giovane broker era riuscito a portarle via un'ingente somma pari a 187 mila euro. Alla fine del 2015 Rosboch, comprendendo le bugie di Gabriele, presentò una denuncia nei confronti del ragazzo accusandolo di truffa. Il giovane aveva all'epoca diversi profili social, in alcuni dei quali era solito mostrarsi nelle vesti di donna. Gabriele avrebbe ucciso la sua ex insegnante proprio per metterla a tacere, con la collaborazione di Roberto, all'epoca amante del giovane. Il pg Pina Casella ha dichiarato: "Quello di Gloria Rosboch è stato un omicidio barbaro, tremendo, un delitto lucido ed efferato compiuto con un'azione studiata nei minimi dettagli". La difesa del giovane aveva tuttavia puntato sul disturbo di personalità di quest'ultimo, ma il pg ha spiegato che in tal caso manca "l'elemento patologico, lo stato psicotico è stato escluso".

Omicidio Gloria Rosboch: la cassazione conferma le condanne a Obert e Defilippi