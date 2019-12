Omicidio Gugliotta, solo 12 anni al nigeriano, rabbia dei familiari

Anche la Corte di Cassazione rigetta il ricorso contro la condanna a soli 12 anni inflitta per l'omicidio di Maurizio Gugliotta, 51enne di Settimo Torinese barbaramente accoltellato ed ucciso la mattina del 15 ottobre del 2017, al profugo nigeriano Khalid Be Greata.

La vittima, coniuge di Carmela Caruso e padre di tre figli, quel maledetto giorno si trovava in compagnia di un amico e passeggiava per il mercato lungo via Carcano, quando fu aggredito dall'extracomunitario.

Dopo aver estratto un coltello dalla lama di 15 centimetri, l'allora 27enne africano ferì a morte Gugliotta, colpendolo alla gola e ferendo anche l'amico della vittima che in quel momento si trovava in sua compagnia. Inutili i tentativi di rianimarlo, il signor Maurizio è deceduto poco dopo l'aggressione, mentre lo straniero ripuliva la lama del suo coltello e si accendeva una sigaretta prima di essere fermato dalla polizia municipale.

La sentenza dello scorso 20 marzo scatenò un vespaio di polemiche, vista la lieve entità della pena riconosciuta all'assassino dal giudice tribunale di Torino Stefano Vitelli: 12 anni. Un calcolo puramente matematico per arrivare al quale aveva prevalso in modo determinante l'infermità mentale riconosciuta all'africano dopo le perizie psichiatriche eseguite dagli specialisti a cui si era affidato il tribunale.

Per la precisione: 24 anni, ovvero il massimo della pena previsto per l'omicidio non aggravato, da cui è stato sottrato un terzo del totale, ossia la porzione più ampia attribuita alla seminfermità mentale. Restano quindi 16 anni, a cui sono stati aggiunti i 2 previsti per il tentato omicidio dell'amico di Gugliotta (si sale così a 18) e poi sottratto un terzo ulteriore del totale (ovvero 6 anni) per la scelta del rito abbreviato. Ecco quindi come si è arrivati a determinare i 12 anni complessivi, a cui si aggiungeranno ulteriori 3 anni in una struttura psichiatrica: se considerato "guarito" lo straniero potrà tornare a piede libero.

Una sentenza choc, che provocò la forte reazione in aula da parte dei familiari del 51enne, e che lasciò di stucco lo stesso pubblico ministero della procura della Repubblica di Torino dott. Gianfranco Colace, che depositò il ricorso nello scorso aprile.

Un ricorso tuttavia respinto, che conferma la lieve pena di 12 anni e getta se possibile ancora più nello sconforto i familiari della vittima.

"Lo Stato italiano ci ha gettato nella disperazione un’altra volta. La Giustizia è un sogno lontano" , lamenta, come riportato da ChivassOggi, la vedova Carmela Caruso, che si era recata a Roma per ascoltare in prima persona le parole della Corte nella remota speranza di ottenere finalmente giustizia. "Ho sentito il pm che ripeteva che l’essere malati di mente non è una giustificazione per uccidere una persona e il difensore dell’assassino di mio marito che invece insisteva sulla seminfermità mentale e sulle due perizie, come nel processo di primo grado" , dice ancora la donna. "Speravo davvero che qualcosa potesse cambiare, invece resterà tutto come prima. Sono profondamente amareggiata, delusa dallo Stato italiano, pensavo che avrebbe fatto di più per noi. Qualche anno in più di reclusione non ci avrebbero restituito mio marito" , considera ancora la vedova, "ma sarebbe stato un segnale importante per me e per i miei figli. E invece questo Stato ci ha rigettato nella disperazione: l’assassino se la caverà con 12 anni, niente. Io mio marito l’ho perso per sempre. Non è giusto, non lo accetteremo mai" , conclude.