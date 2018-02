Omicidio Noemi Durini, la conferma dell'autopsia: "Sepolta viva"

L'autopsia sul corpo di Noemi Durini conferma i racconti choc fatti dall'ex fidanzato alcuni giorni fa. La 15enne è stata sepolta viva.

Noemi Durini, la 15enne di Specchia (Lecce), è morta a causa di "insufficienza respiratoria acuta conseguente ad asfissia da seppellimento mediante compressione del torace e dell'addome". In sintesi, l'autopsia eseguita sul corpo della ragazza conferma che Noemi è stata sepolta viva nelle campagne di Castrigliano del Capo, nel Basso Salento. A dare questa versione è stato pochi giorni fa l'ex fidanzato della giovane, che a seguito del ritrovamento del cadavere aveva confessato l'omicidio, per poi ritrattare e accusare un uomo di 49 anni. Nel colloquio per valutare la sua capacità di intendere e di volere, il ragazzo ha raccontato che in quel maledetto 3 settembre, mentre la seppelliva coprendola con delle pietre, Noemi era viva ed urlava: "Che c...o mi stai facendo?".

Ma i risultati dell'autopsia dicono anche altro. La 15enne, come scrive Fanpage, ha subito anche "un trauma cranico commotivo cagionato dall'azione multipla di corpi contundenti inferti a mani nude e/o pietre ed arma da punta e taglio". Dunque chiunque l'abbia uccisa l'avrebbe prima picchiata e poi trascinata verso il posto in cui l'ha sepolta.