Omicidio Noemi Durini: indagato un meccanico

Colpo di scena nel caso Noemi Durini. La Procura della Repubblica di Lecce ha messo sotto inchiesta Fausto Nicolì, un 49enne meccanico, nell'ambito delle indagini per il delitto di Noemi Durini, uccisa lo scorso 3 settembre. La conferma di un nuovo indagato arriva direttamente dall'avvocato di Nicolì, Luca Puce, all'Adnkronos. A questo punto gli indagati sono due: il fidanzato Lucio, reoconfesso e lo stesso meccanico di 49 anni. E far accedere i fari sul meccanico è stato lo stesso Lucio che lo ha accusato con una lettera agli inquirenti.



Nella casa di Nicolì è stata fatta una perquisizione soprattutto per fare approfondimenti sul materiale informatico. "È un atto dovuto - spiega l’avvocato Puce in relazione all’iscrizione nel registro degli indagati - durante la perquisizioni non è stato trovato nulla di rilevante. Il mio assistito si è liberato, ora è più tranquillo e sollevato, come lo sono io. Ma è anche indignato per questa accusa infondata. C’è stata già una confessione piena e una perizia". Insomma il caso per il momento si riapre e non sono escluse anche nuove svolte che possono cambiare il quadro indiziario di questo terribile omicidio.