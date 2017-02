Omicidio Pordenone, la foto di Ruotolo sorridente

Una foto che ha rinnovato il dolore per la mamma di Trifone Ragone. A mostrarla è il settimanale Giallo. Nello scatto appare Ruotolo, il principale indagato per il delitto che sorride a casa due giorni dopo l'omicidio. E la madre del caporalmaggiore ucciso a Pordenone racconta tutto al magazine: "Erano passati solo due giorni dall’uccisione di Trifone e di Teresa. I loro amici erano morti e loro festeggiavano. Giosuè Ruotolo, infatti, è stato immortalato mentre, con un sorriso beffardo, mette la mano sotto il mento e, forse, mima il gesto dello sparo", racconta mamma Eleonora che aggiunge: "È evidente, in tutti loro, la totale mancanza di percezione di quello che era successo e l’assenza di sensi di colpa". Secondo il racconto della madre i coinquilini non avrebbero preso bene la decisione da parte del caporalmaggiore di abbandonare la csa dove viveva con loro: "I tre avevano acquistato una telecamera per spiare mio figlio dopo che lui se n’era andato di casa", prosegue la mamma. "Il mio sospetto è che studiavano un piano per ricattare mio figlio: volevano sorprenderlo in compagnia di un’amante, minacciando poi di mostrare il video a Teresa". (Clicca qui e guarda la foto due giorni dopo il delitto)