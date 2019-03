"Omofobi", "È la natura". È scontro Povia-Luxuria

Lo scontro va in onda a Ciao Darwin, il programma condotto la Paolo Bonolis. Di fronte si trovano Giuseppe Povia e Vladimir Luxuria, rispettivamente alla guida della squadra del Family Day e quella del Gay Pride. Al centro dell'attenzione c'è ovviamente anche il prossimo Congresso Mondiale sulla Famiglia che si svolgerà a Verona e che ha già sollevato numerose polemiche.

Povia è il cantante che ha messo in musica "Luca era gay"; Luxuria è invece ex deputata transgender. Oltre allo scontro tv, i due sono stati sentiti dal Corriere in una intervista doppia scoppiettante su omosessualità e famiglia.

Il congresso di Verona, per Luxuria, è un " covo di fondamentalisti, omofobi, misogini, fuori dal tempo che vogliono riportare l’Italia al Medioevo. Un convegno in cui spiccano figure che teorizzano la 'guarigione' dei gay. E che se poi non vogliono guarire possono scegliere tra ergastolo o pena di morte. Il tutto con rappresentanti raccattati da tutto il mondo, ovviamente con una folta presenza ungherese ". Per Povia, invece, " la 'famiglia naturale', non tradizionale, è un’istituzione spontanea anarchica, comparsa sulla terra migliaia di anni fa. Non ha mai avuto bisogno di Stati, leggi o parlamenti che ne istituissero le modalità. Parlo di uomo, donna e figli. Poi esistono i sentimenti, non solo tra persone dello stesso sesso ma anche tra amici e amiche per la pelle, per esempio. Molti scordano che tutte le teste del mondo esistono grazie ad un uomo e ad una donna ". Per questo il cantante si chiede: " Oggi difendere l’ovvio è così rivoluzionario? "

(guarda qui il video)